«Манчестер Юнайтед» арендовал нападающего «Шанхай Шэньхуа» Игало

"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход нападающего "Шанхай Шэньхуа" и сборной Нигерии Одиона Игало.30-летний форвард будет выступать за МЮ до конца нынешнего сезона.