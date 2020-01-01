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«Манчестер Юнайтед» арендовал нападающего «Шанхай Шэньхуа» Игало
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"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход нападающего "Шанхай Шэньхуа" и сборной Нигерии Одиона Игало.30-летний форвард будет выступать за МЮ до конца нынешнего сезона.В источнике
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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в команду 30-летнего нападающего сборной Нигерии

Sportbox.RU 19:26
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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в команду 30-летнего нападающего сборной Нигерии

Матч ТВ 19:26
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Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс 19:36
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