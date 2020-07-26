Лестер — Манчестер Юнайтед 0:2

В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер". Встреча прошла в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 0:2.