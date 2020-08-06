НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыСульшер настраивает «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы«Интер» победил «Хетафе» и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыКопенгаген — Истанбул 3:0Сегодня состоится рестарт Лиги ЕвропыГлавноеГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперед в серии до трех побед«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом УруновымFootball-fun.ru«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕRT на русском126Известия0:46Как итог, «Манчестер Юнайтед» уверенно проходит в следующий этап плей-офф Лиги Европы, где его соперником станет датский «Копенгаген».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Поздний разгром от «Шахтёра», дежурный проход «МЮ». Главное из прошедших матчей Лиги ЕвропыФутбол России 01:08«Манчестер Юнайтед» и «Интер» пробились в четвертьфинал Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 16:59«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги ЕвропыMetaratings вчера в 16:53рекламаЕщё по теме«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыСульшер настраивает «Манчестер Юнайтед» на победу в Лиге Европы«Интер» победил «Хетафе» и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыКопенгаген — Истанбул 3:0Сегодня состоится рестарт Лиги ЕвропыГлавноеГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем«Монреаль» обыграл «Питтсбург» и вышел вперед в серии до трех побед«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом УруновымНовости