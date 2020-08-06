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«Манчестер Юнайтед» спокойно прошел в следующий раунд плей-офф ЛЕ
RT на русском
  • Известия0:46
Как итог, «Манчестер Юнайтед» уверенно проходит в следующий этап плей-офф Лиги Европы, где его соперником станет датский «Копенгаген».В источнике
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«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК — 2:1. Видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ru 19:01 
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«Манчестер Юнайтед» и «Интер» пробились в четвертьфинал Лиги Европы

Матч ТВ 16:59
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«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв ЛАСК

Чемпионат 16:52
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