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«Манчестер Юнайтед» может подписать Виллиана
Вести.Ru
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«Манчестер Юнайтед» присматривается к бывшему полузащитнику махачкалинского «Анжи» Виллиану. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.В источнике
Подробнее о событии
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Экс-хавбек «Анжи» может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru 07:54
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Виллианом

Футбол России 07:17
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Виллиан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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