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Адриен Рабьо может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
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Как информирует Tuttomercatoweb, французский центральный полузащитник туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо летом может сменить клуб и чемпионат.В источнике
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» следит за Рабьо

Sportbox.RU вчера в 15:17
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» следит за Рабьо

Матч ТВ вчера в 15:17
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«Манчестер Юнайтед» интересуется Рабио

Sport.ru вчера в 13:57
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