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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда сборной Нигерии
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Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о новом трансфере. Манкунианцы взяли в аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало.В источнике
Подробнее о событии
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Сульшер об Игало: «Его приход даст „МЮ“ новую опцию в нападении»

Sports.ru 04:24
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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в команду 30-летнего нападающего сборной Нигерии

Sportbox.RU вчера в 19:26
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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в команду 30-летнего нападающего сборной Нигерии

Матч ТВ вчера в 19:26
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