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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Бруну Фернандеша
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"Манчестер Юнайтед" объявил о достижении соглашения со "Спортингом" по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша.В источнике
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«Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении по трансферу Бруну Фернандеша

Sport24.ru 11:30 
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«Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении по трансферу Бруну Фернандеша

Чемпионат 11:46
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«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по Бруну Фернандешу

Спорт-Экспресс 11:43
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