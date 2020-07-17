«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Лондон, 17 июля 2020, 06:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.