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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
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Лондон, 17 июля 2020, 06:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.В источнике
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