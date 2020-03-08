«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 29-го тура АПЛ уверенно обыграл "Манчестер Сити". В составе победителей голами отметились Антони Марсьяль и Скотт Мактоминэй.