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«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Манчестер Сити» в АПЛ
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"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 29-го тура АПЛ уверенно обыграл "Манчестер Сити". В составе победителей голами отметились Антони Марсьяль и Скотт Мактоминэй.В источнике
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ман Сити» благодаря голам Марсьяля и Мактоминея

Футбол России 14:26
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«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» второй раз в сезоне АПЛ – 2:0

Sports.ru 14:25
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Марсьяль – первый после Роналду игрок «Юнайтед», забивший в обоих дерби в сезоне АПЛ

Бомбардир.ру 14:10
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