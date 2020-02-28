НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport.ruSport.ru
«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • UA-Футбол
  • Матч ТВ
  • Football-fun.ru
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • ГЛАС.RU
  • NEWS.am Sport
  • Bookmaker-ratings.ru
  • FootballHD
  • Metaratings
  • LiveSport.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Чемпионат
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

В «МЮ» Фернандеш забивает пока только с пенальти

Все про Спорт ру 07:46
alt

«МЮ» одержал крупнейшую домашнюю победу со времен Фергюсона

Матч ТВ 02:13
alt

«МЮ» впервые за шесть с половиной лет выиграл матч в еврокубках с разницей в 5 голов

Футбол России 03:06
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости