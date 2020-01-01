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«МЮ» не планирует покупать Кейна
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«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными планами на следующее межсезонье. В сферу интересов клуба не входят нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и полузащитник «Реала» Хамес Родригес.В источнике
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Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Кейна и Хамеса, трансфер Санчо под вопросом

Бомбардир.ру 05:48
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«Манчестер Юнайтед» передумал покупать Кейна

Soccer.ru 05:38 
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Источник: МЮ не заинтересован в приобретении Кейна

RT на русском 05:34
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