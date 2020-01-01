«МЮ» не планирует покупать Кейна

«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными планами на следующее межсезонье. В сферу интересов клуба не входят нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и полузащитник «Реала» Хамес Родригес.