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«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ
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В рамках 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" дома проиграл "Манчестер Юнайтед". Встреча на "Стэмфорд Бридж" закончилась со счетом 0:2. В составе "красных дьяволов" отличились Антони Марсьяль и Гарри Магуайр.В источнике
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