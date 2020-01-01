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Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0
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Полузащитник Бруну Фернандеш забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед». Случилось это в матче чемпионата Англии против "Уотфорда".В источнике
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Бруну Фернандеш: «Я в „МЮ“, чтобы завоевать место в Лиге чемпионов»

Спорт-Экспресс 13:02
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Уотфорд»

Советский спорт 10:53 
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Фернандеш хочет завоевать место в зоне Лиги Чемпионов для МЮ

FAPL.ru 14:00
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