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Газета.RuГазета.Ru
«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
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"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. По информации журналиста Танкреди Палмери, англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.В источнике
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С чего всё начиналось
Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» о трансфере вингера Джейдона Санчо находятся на продвинутой стадии, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Чемпионат 3 августа в 10:00
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