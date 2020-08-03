«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о переходе полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. По информации журналиста Танкреди Палмери, англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.В источнике
С чего всё начиналось
Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» о трансфере вингера Джейдона Санчо находятся на продвинутой стадии, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».