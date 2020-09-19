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Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас 1:3
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Опубликованы составы "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" на матч второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).В источнике
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