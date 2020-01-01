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«Манчестер Юнайтед» уступил на домашней арене «Кристал Пэласу»
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Неожиданно завершился матч 2-го тура чемпионата Англии в премьер-лиге между "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэласом".В источнике
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас»

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