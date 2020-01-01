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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.В источнике
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Сульшер оценил первый хет-трик Марсьяля за «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU вчера в 16:30
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Впервые после ухода Фергюсона игрок «Манчестер Юнайтед» оформил хет-трик в АПЛ

Спорт-Экспресс вчера в 15:52
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Марсиаль стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», сделавшим хет-трик после ухода Фергюсона

Metaratings вчера в 15:31
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