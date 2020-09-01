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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер ван де Бека
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Ван де Бек будет получать в МЮ 6 млн евро за сезон.В скором времени о трансфере футболиста будет объявлено официально.В источнике
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Подробнее о событии
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Ван Дейк — о переходе ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»: «Здорово, это отличный шаг для Донни»

Sport24.ru 05:33 
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Источник: Донни ван де Бек подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат 02:43
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Daily Mail: «МЮ» готов продать Лингарда и Перейру в случае трансфера Ван Де Бека

Матч ТВ 04:29
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