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«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Санчо
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"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.В источнике
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«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Санчо несколькими траншами

Чемпионат 16:35
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«МЮ» готов заплатить за Санчо 120 млн евро несколькими траншами. Бонусы включены в сумму

Sports.ru 13:59
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Футболист «Боруссии» согласовал контракт с МЮ

РБК спорт 13:53
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