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«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Облака
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Как сообщает The Sun, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы составить конкуренцию «Челси».В источнике
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