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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
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"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 1:1.В источнике
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и вышел на 3-е место в АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом». Лондонцы сохранили место в АПЛ

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