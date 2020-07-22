«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" разошлись миром в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 1:1.