«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ

В рамках 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" дома проиграл "Манчестер Юнайтед". Встреча на "Стэмфорд Бридж" закончилась со счетом 0:2. В составе "красных дьяволов" отличились Антони Марсьяль и Гарри Магуайр.