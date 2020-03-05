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Руни о матче с «МЮ» в Кубке Англии: «Не могу дождаться»
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Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча 5-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».В источнике
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