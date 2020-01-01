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«Манчестер Юнайтед» взял кредит на трансферы
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Руководство «Манчестер Юнайтед» оформил кредит на 156 миллионов евро, об этом рапортует издание Manchester Evening News.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: «МЮ» взял кредит на летние трансферы

Sportbox.RU 03:10
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«Юнайтед» уже пытался переманить Грилиша в 2012 году

FAPL.ru 03:00
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«МЮ» взял 140 млн фунтов в кредит. Возможно, эти деньги потратят на трансферы летом

Sports.ru 01:54
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