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«Манчестер Юнайтед» взял кредит на трансферы
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Руководство «Манчестер Юнайтед» оформил кредит на 156 миллионов евро, об этом рапортует издание Manchester Evening News.В источнике
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