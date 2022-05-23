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«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за Торреса

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру
Игрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу.
Спорт-Экспресс
По сведениям Marca, манкунианцы готовы заплатить за 25-летнего футболиста 50 миллионов евро.
Sports.ru
В нынешнем сезоне Пау Торрес провёл за «Вильярреал» 47 матчей во всех турнирах.
Чемпионат
Евро-футбол.ру
Sports.ru
Бомбардир.ру

Подробнее о событии

«МЮ» готов заплатить за Торреса 50 млн. евро
Sport.ru17:18
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«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за Торреса
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«МЮ» намерен купить защитника «Вильярреала» Торреса за 50 миллионов
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