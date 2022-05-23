Евро-футбол.ру«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за ТорресаЗащитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».Евро-футбол.руИгрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу.Спорт-ЭкспрессПо сведениям Marca, манкунианцы готовы заплатить за 25-летнего футболиста 50 миллионов евро.Sports.ruВ нынешнем сезоне Пау Торрес провёл за «Вильярреал» 47 матчей во всех турнирах.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSports.ruБомбардир.руПодробнее о событии«МЮ» готов заплатить за Торреса 50 млн. евроSport.ru17:18«МЮ» готов заплатить € 50 млн за защитника «Вильярреала», который нравится Эрику тен ХагуЧемпионатвчера в 16:26«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за ТорресаЕвро-футбол.рувчера в 15:50«МЮ» намерен купить защитника «Вильярреала» Торреса за 50 миллионовБомбардир.рувчера в 15:50«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за Пау ТорресаSport24.ruвчера в 15:47«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Вильярреала» Пау ТорресомSports.ruвчера в 15:20«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 миллионов евро за Пау ТорресаСпорт-Экспрессвчера в 15:47Показать ещёОценить