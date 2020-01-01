НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубовСевилья — Рома 2:0Роналду накануне возобновления Лиги чемпионов сменил имиджЗидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧГазизов озвучил цель «Спартака» в новом сезонеSoccernews.ruМанчини прокомментировал фото Кокорина в форме «Спартака»Матч ТВ2Матч ТВSoccernews.ruНовый игрок "Спартака" Александр Кокорин в игстаграме опубликовал снимок в форме московского клуба.В источнике Комментировать7Подробнее о событии Манчини отреагировал аплодисментами на фото Кокорина в форме «Спартака»Матч ТВ 14:14Манчини отреагировал аплодисментами на фото Кокорина в форме «Спартака»Sportbox.RU 14:14Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме «Спартака»Soccernews.ru 13:51рекламаГлавноеБольшинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубовСевилья — Рома 2:0Роналду накануне возобновления Лиги чемпионов сменил имиджЗидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧГазизов озвучил цель «Спартака» в новом сезонеНовости