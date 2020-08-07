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Манчини прокомментировал фото Кокорина в форме «Спартака»
Sport24.ru
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Новый игрок "Спартака" Александр Кокорин в игстаграме опубликовал снимок в форме московского клуба.В источнике
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Бывший тренер «Зенита» Манчини отреагировал на фото Кокорина в форме «Спартака»

Sport24.ru 17:44 
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Манчини отреагировал аплодисментами на фото Кокорина в форме «Спартака»

Матч ТВ 14:14
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Манчини отреагировал аплодисментами на фото Кокорина в форме «Спартака»

Sportbox.RU 14:14
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