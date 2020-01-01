НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСборная Италии обыграла Нидерланды в матче Лиги нацийСборная Италии обыграла Нидерланды в матче Лиги нацийДзаньоло во второй раз за год получил разрыв крестообразной связкиАллегри может возглавить сборную НидерландовНидерланды - Италия: прогноз French Math 7 сентября 2020ГлавноеКучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в плей-офф НХЛГендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение АтаманенкоРоссийский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US OpenСборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги нацийПобедителем Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые стал француз ГаслиSportliga.comСборная Италии не проигрывает 16 матчей подрядSports.ru7Sports.ruFootballHDua.Tribuna.comЕвро-футбол.руГазета.RuСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruСборная Италии в рамках матча Лиги Наций против Голландии одержала победу (1:0). Этот матч стал 16-ым в беспроигрышной серии команды Роберто Манчини.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Манчини назвал секрет серии из 11 победСпорт-Экспресс 00:57Инсинье: «Мы показали, что приехали играть с Нидерландами первым номером»Soccer.ru вчера в 23:55Манчини потерпел 2 поражения в 21 игре у руля сборной ИталииЧемпионат вчера в 20:09рекламаЕщё по темеСборная Италии обыграла Нидерланды в матче Лиги нацийСборная Италии обыграла Нидерланды в матче Лиги нацийДзаньоло во второй раз за год получил разрыв крестообразной связкиАллегри может возглавить сборную НидерландовНидерланды - Италия: прогноз French Math 7 сентября 2020ГлавноеКучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в плей-офф НХЛГендиректор «Спартака» прокомментировал возвращение АтаманенкоРоссийский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US OpenСборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги нацийПобедителем Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые стал француз ГаслиНовости