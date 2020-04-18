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Манчини: ставлю Ибрагимовича на один уровень с Месси и Роналду
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
Ставлю его на один уровень с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он везде становился чемпионом, всегда забивал много голов.В источнике
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Манчини прокомментировал уровень игры Ибрагимовича

Газета.Ru 12:32
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Манчини: «Ибрагимович на одном уровне с Месси и Роналду»

Евро-футбол.ру 12:23
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Манчини: ставлю Ибрагимовича на один уровень с Месси и Роналду

Чемпионат 12:19
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