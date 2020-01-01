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Манчини вспомнил свои главные достижения в качестве игрока и тренера
Soccernews.ru
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Наставник сборной Италии Роберто Манчини вспомнил свои главные достижения в качестве футболиста и тренера.В источнике
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