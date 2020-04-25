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Газета.RuГазета.Ru
Манчини: я не хочу возобновления Серии А
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини признался в том, что не хочет возобновления национального чемпионата, передает La Gazzetta dello Sport.В источнике
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