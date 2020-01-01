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Манджукич хочет получать 4 млн евро в «Локомотиве»
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«Локомотив» проявляет интерес к бывшему форварду «Ювентуса» Марио Манджукичу. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, 34-летний нападающий хочет зарабатывать в московском клубе 4 миллиона евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» снова интересуется Марио Манджукичем

Московский клуб ведёт переговоры с 34-летним хорватским футболистом и рассматривает в качестве одного из потенциальных вариантов на позицию форварда. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу.
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