Манджукич хочет получать 4 млн евро в «Локомотиве»
«Локомотив» проявляет интерес к бывшему форварду «Ювентуса» Марио Манджукичу. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, 34-летний нападающий хочет зарабатывать в московском клубе 4 миллиона евро.В источнике
С чего всё начиналось
Московский клуб ведёт переговоры с 34-летним хорватским футболистом и рассматривает в качестве одного из потенциальных вариантов на позицию форварда. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу.