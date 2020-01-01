Манджукич может перейти в «Фенербахче»

Форвард «Аль-Духаиля» Марио Манджукич может перебраться в Турцию, пишет Fotomac.К 34-летнему футболисту проявляет интерес "Фенербахче". Контракт игрока с катарским клубом рассчитан до лета 2021 года.