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Манджукич может перейти в «Фенербахче»
FootballHD
  • FootballHD
Форвард «Аль-Духаиля» Марио Манджукич может перебраться в Турцию, пишет Fotomac.К 34-летнему футболисту проявляет интерес "Фенербахче". Контракт игрока с катарским клубом рассчитан до лета 2021 года.В источнике
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