Манджукич может перейти в «Локомотив»
Экс-нападающий «Ювентуса» может перейти в «Локомотив» С начала июля Марио Манджукич находится в статусе свободного агента. Последним клубом для 34-летнего форварда стал катарский "Аль-Духайлем", за который выступал с января 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу. Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол.