Манджукич может перейти в «Локомотив»

Экс-нападающий «Ювентуса» может перейти в «Локомотив» С начала июля Марио Манджукич находится в статусе свободного агента. Последним клубом для 34-летнего форварда стал катарский "Аль-Духайлем", за который выступал с января 2020 года.