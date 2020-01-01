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Манджукич может перейти в «Локомотив»
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Хорватский нападающий Марио Манджукич может оказаться в московском "Локомотиве". 34-летний футболист находится в статусе свободного агента и рассматривает поступающие предложения. Сообщается, что "железнодорожники" начали общаться с агентом Манджукича ещё в июле.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» снова интересуется Марио Манджукичем

Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу. Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол.
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В «Локомотив» может приехать топ-форвард. Клуб ведёт переговоры с Манджукичем

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«Локомотив» сохраняет интерес к Манджукичу и ведет с ним переговоры («Чемпионат»)

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Источник: «Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем

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