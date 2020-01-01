Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу. Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол.