Манджукич может перейти в «Локомотив»
Хорватский нападающий Марио Манджукич может оказаться в московском "Локомотиве". 34-летний футболист находится в статусе свободного агента и рассматривает поступающие предложения. Сообщается, что "железнодорожники" начали общаться с агентом Манджукича ещё в июле.В источнике
С чего всё начиналось
Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к Манджукичу. Зимой Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один гол.