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Манджукич запросил у «Бешикташа» 10 млн евро за двухлетний контракт
Футбол России
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
Форвард Марио Манджукич запросил у "Бешикташа" 10 миллионов евро в качестве зарплаты за два года. Об этом сообщает в твиттере журналист Малатья.В источнике
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