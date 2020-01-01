Манджукич запросил у «Бешикташа» 10 млн евро за двухлетний контракт

Форвард Марио Манджукич запросил у "Бешикташа" 10 миллионов евро в качестве зарплаты за два года. Об этом сообщает в твиттере журналист Малатья.