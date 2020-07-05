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Бомбардир.руБомбардир.ру
Манджукич расторг контракт с «Аль-Духаилем»
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Нападающий Марио Манджукич объявил об уходе из «Аль-Духаиля». Игрок и клуб расторгли контракт по взаимному согласию.В источнике
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СМИ: Манджукич просит у «Локомотива» восемь миллионов евро за два года

Матч ТВ 14:27
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«Локомотив» ведет переговоры с Манджукичем. Хорват хочет зарабатывать 4 млн евро в год

Футбол России 14:13
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Манджукич просит у «Локомотива» 8 млн евро за два года контракта

Sport24.ru 13:21 
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