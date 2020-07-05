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Манджукич расторг контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль»
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Хорватский форвард Марио Манджукич на странице в социальной сети сообщил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духаиль».В источнике
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СМИ: Манджукич просит у «Локомотива» восемь миллионов евро за два года

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