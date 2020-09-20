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Манджукич согласовал 2-летний контракт с «Локомотивом»
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Хорват согласовал контракт с «Локомотивом». Сообщается, что контракт будет подписан на 2 года. Заработная плата 34-летнего игрока за сезон будет составлять 4 млн евро.В источнике
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Подробнее о событии
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Во вторник представители Манджукича прилетят в Москву

ProstoProSport 15:30 
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Представители Манджукича во вторник прилетят в Москву на переговоры с «Локомотивом»

Sport24.ru 15:22 
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Источник: «Манджукич будет получать в „Локомотиве“ 4 млн евро в год»

Sport.ru 08:58
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