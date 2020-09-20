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Манджукич согласовал 2-летний контракт с «Локомотивом»
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Хорват согласовал контракт с «Локомотивом». Сообщается, что контракт будет подписан на 2 года. Заработная плата 34-летнего игрока за сезон будет составлять 4 млн евро.В источнике
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Подробнее о событии
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Марио Манджукич договорился о переходе в «Локомотив»

ProstoProSport 11:13 
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Источник: «Манджукич будет получать в „Локомотиве“ 4 млн евро в год»

Sport.ru 08:58
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В Италии сообщили, что Манджукич будет получать в «Локомотиве» 4 миллиона евро в год

Sportbox.RU 07:45
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