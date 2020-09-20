Манджукич согласовал 2-летний контракт с «Локомотивом»

Хорват согласовал контракт с «Локомотивом». Сообщается, что контракт будет подписан на 2 года. Заработная плата 34-летнего игрока за сезон будет составлять 4 млн евро.