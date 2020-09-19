НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСудьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайдаЩербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли«Краснодар» забил семь мячей «Химкам» в чемпионате России по футболуГрузинский политик назвал победу в футбольном матче местью РоссииSport.ruМанджукич подпишет с «Локомотивом» двухлетний контрактNewInform16NewInformBookmaker-ratings.ruLiveResult.RuОбщественная служба новостейBetOnLiveSport.ruRT на русскомMockva.ruИноПроСпортSport24.ruSportliga.comSoccer.ruГазета.RuНева СпортSoccernews.ruМатч ТВСообщается, что игрок в шаге от перехода в московский "Локомотив" на правах свободного агента. Футболист, как ожидается, подпишет двухлетний контракт с окладом 2,7 млн в год.В источнике Комментировать9Подробнее о событии Кикнадзе обещал взять курс на омоложение, но берет ветеранов с Балкан. На очереди — МанджукичSport24.ru 10:00 «Чемпионат»: «Локомотив» близок к подписанию контракта с МанджукичемМатч ТВ 07:50Манджукич подпишет с «Локомотивом» двухлетний контрактSport.ru 07:44рекламаГлавноеСудьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайдаЩербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли«Краснодар» забил семь мячей «Химкам» в чемпионате России по футболуГрузинский политик назвал победу в футбольном матче местью РоссииНовости