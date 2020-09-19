НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport.ruSport.ru
Манджукич подпишет с «Локомотивом» двухлетний контракт
NewInform
  • NewInform
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveResult.Ru
  • Общественная служба новостей
  • BetOn
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
  • Mockva.ru
  • ИноПроСпорт
  • Sport24.ru
  • Sportliga.com
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
Сообщается, что игрок в шаге от перехода в московский "Локомотив" на правах свободного агента. Футболист, как ожидается, подпишет двухлетний контракт с окладом 2,7 млн в год.В источнике
9
Подробнее о событии
alt

Кикнадзе обещал взять курс на омоложение, но берет ветеранов с Балкан. На очереди — Манджукич

Sport24.ru 10:00 
alt

«Чемпионат»: «Локомотив» близок к подписанию контракта с Манджукичем

Матч ТВ 07:50
alt

Манджукич подпишет с «Локомотивом» двухлетний контракт

Sport.ru 07:44
реклама
Главное
Новости