Манджукич подпишет с «Локомотивом» двухлетний контракт

Сообщается, что игрок в шаге от перехода в московский "Локомотив" на правах свободного агента. Футболист, как ожидается, подпишет двухлетний контракт с окладом 2,7 млн в год.