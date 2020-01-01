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Мане может покинуть «Ливерпуль» из-за Клоппа
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может покинуть команду, сообщает France Football. Причина — в главном тренере команды Юргене Клоппе.В источнике
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Мане может покинуть «Ливерпуль» из-за Клоппа

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