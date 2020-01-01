НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • FootballHD
  • NEWS.am Sport
  • Вести.Ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • TheUK.one
Мане был сильно недоволен решением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года.В источнике
Подробнее о событии
alt

Садио Мане хочет сам перейти в «Реал»?

Футбол на Куличках 03:58
alt

Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»

Чемпионат 02:35
alt

Мане недоволен Клоппом

Soccer.ru 02:47 
реклама
Главное
Новости