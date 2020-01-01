Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»

Мане был сильно недоволен решением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года.