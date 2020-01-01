Мануэл Фернандеш отсудил 11 миллионов у «Локомотива»

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск футболиста и постановил, что "Локомотив" должен выплатить ему 11 миллионов 97 тысяч рублей, а также еще пять процентов от этой суммы из-за инфляции. Кроме того, российский клуб заплатит пять тысяч франков судебных издержек.