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Мануэл Фернандеш рассказал, с каким словом у него ассоциируется Путин
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Бывший игрок «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.В источнике
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Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется президент России Путин

Soccernews.ru 05:46
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Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется Владимир Путин

Чемпионат 06:43
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Фернандеш: Путин? Он у меня ассоциируется со словом власть или могущество

Футбол России 05:39
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