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Газета.RuГазета.Ru
Почеттино отказался в январе возглавить «Барселону» из-за принципа
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Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался в январе 2020 года возглавить каталонскую "Барселону".В источнике
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Подробнее о событии
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Почеттино отказался возглавлять «Барселону» в январе. Он объяснил это принципом

Sport24.ru 10:27 
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Почеттино был удивлен предложением «Барселоны» возглавить клуб

Советский спорт 10:15
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Минувшей зимой Почеттино дважды отказал «Барселоне», объяснив это делом принципа

Чемпионат 09:30
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