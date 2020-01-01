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Украинец Лунин может стать вторым номером «Реала»
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Выступающий на правах аренды за "Овиедо" украинский вратарь Андрей Лунин в следующем сезоне может стать вторым номером "Реала".В источнике
Подробнее о событии
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«Реал» готов дать шанс Лунину стать дублёром Куртуа

Soccer.ru 09:11 
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Лунин может стать вторым вратарём «Реала» в сезоне 2020/21

Sport.ru 09:00
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«Реал» не будет продлевать контракт с сыном Зидана Люкой. Вратарь станет свободным агентом

Sports.ru 08:45
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